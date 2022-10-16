Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı

16.10.2022 20:54
Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor ile oynadıkları mücadelede bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar eski hocaları Vodafone Park zeminine ayak bastığı an "Yere yatsana, yere yatsana Abdullah Avcı" tezahüratını yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Dev maç öncesi siyah-beyazlı taraftalar eski hocaları Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

TRİBÜNLER HEP BİR AĞIZDAN BAĞIRDI

Beşiktaş taraftarları, iki takımın da sahaya çıktığı anda Abdullah Avcı aleyhine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı tribünler bir süre, "Yere yatsana, yere yatsana Abdullah Avcı" diyerek stadı inletti.

Abdullah Avcı sahaya adımını atar atmaz Beşiktaş taraftarı tek ses aynı tezahüratı yaptı

YARIM DÖNEM BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRDI

Abdullah Avcı, Temmuz 2019-Ocak 2020 arası dönemde Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Deneyimli hoca, Beşiktaş'tan ayrılık sürecinde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar tarafından topa tutulmuştu.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya 'Yere yatsana' tezahüratı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı - Son Dakika
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