Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Dev maç öncesi siyah-beyazlı taraftalar eski hocaları Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

TRİBÜNLER HEP BİR AĞIZDAN BAĞIRDI

Beşiktaş taraftarları, iki takımın da sahaya çıktığı anda Abdullah Avcı aleyhine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı tribünler bir süre, "Yere yatsana, yere yatsana Abdullah Avcı" diyerek stadı inletti.

YARIM DÖNEM BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRDI

Abdullah Avcı, Temmuz 2019-Ocak 2020 arası dönemde Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Deneyimli hoca, Beşiktaş'tan ayrılık sürecinde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar tarafından topa tutulmuştu.