Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi takımı ziyaret etti

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ederek, moral verdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekibe destek verdi. Polis korteji eşliğinde tesise alınan taraftarlar, tezahüratlar içerisinde takımın antrenman yaptığı sahaya götürüldü. Futbolcular ve teknik ekibe çiçek ve tatlı ikram eden siyah-beyazlı futbolseverler, yaklaşık 15 dakika sonra yine polis korteji eşliğinde tesislerden ayrıldı. - İSTANBUL
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Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. İki takım yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrasında Rizespor, 3 puan hedefliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta Kayserispor 11 kez galip gelirken, Rizespor ise 8 kez galip geldi. Müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın akşam deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Kurum, İstanbul'un vefası olmayanlarla yönetilemeyeceğini vurgulayarak, son 5 yılda İstanbul'un düştüğü durumu eleştirdi. Ayrıca, deprem dönüşümünün önemine değinip, mevcut İBB yönetimini eleştirdi ve İstanbul'un turizm master planının olmadığını belirtti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Mart Pazar günü ağırlayacakları Bulgaristan maçını seyircinin de desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi. Takımın kaptanı Betül Yılmaz da takımın performansını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde başladı. 14 golf kulübünden 36 sporcu turnuvaya katılıyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in az süre almasının maç içindeki koşullara bağlı olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda'nın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ve zamanla daha fazla forma şansı bulacağını da belirtti.
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