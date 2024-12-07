Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi sona erdikten sonra sürpriz bir şekilde sarı-lacivertlilere imza tan Cenk Tosun, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaşlıların tepkisiyle karşılaştı.
Beşiktaş taraftarları, futbolcuların karşılaşma öncesinde ısındıkları sırada Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, geçmişte aynı durumda olan Tümer Metin'e de aynı tezahüratı yapmıştı.
3 farklı dönemde toplamda 7 sezon Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 227 maça çıkmış ve bu müsabakalarda 96 gol, 30 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe'de 8 maçta sadece 89 dakika süre alabilen ve skor katkısı yapamayan 33 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a olay tepki - Son Dakika
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