Beşiktaş taraftarından Rafa Silva\'ya tepki

20.12.2025 22:08
Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Rafa Silva, taraftarların tepkisini çekti. Portekizli oyuncu, karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı. Ancak Portekizli yıldız, taraftarların tepkisini çekti.

MAÇ KADROSUNDA YER ALDI

Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Portekizli yıldızın maç kadrosuna dahil edilmesi şaşkınlık yarattı.

RAFA SILVA ISLIKLANDI

Öte yandan karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Rafa Silva'nın maç öncesi boyunluk ve şapka takarak, sadece gözlerini açıkta bırakması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Demir Demirel Demir Demirel:
    para aldiysan oynuycaksın karakyersiz rafa 27 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:55
