Beşiktaş taraftarından Rafa Silva\'ya tepki

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı. Ancak Portekizli yıldız, taraftarların tepkisini çekti.

MAÇ KADROSUNDA YER ALDI

Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Portekizli yıldızın maç kadrosuna dahil edilmesi şaşkınlık yarattı.

RAFA SILVA ISLIKLANDI

Öte yandan karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Rafa Silva'nın maç öncesi boyunluk ve şapka takarak, sadece gözlerini açıkta bırakması ilginç bir görüntü oluşturdu.