Beşiktaş taraftarından Rashica\'ya büyük tepki

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.
Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica, yetersiz performansı sebebiyle Siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki gördü.Kosovalı futbolcu, ilk 11'de başladığı Shakhtar Donetsk karşılaşmasında 60. dakikada kenara alındı. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'ya büyük tepki gösterdi ve uzun süre ıslıkladı.
Siyah-beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyuncusu Rashica'ya tepkiler sonrası destek oldu ve yanına gidip oyuncusuyla konuştu.
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