Beşiktaş taraftarları eski ve yeni yıldızları karşılaştırdı: Özlem duyulan isimler - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarları eski ve yeni yıldızları karşılaştırdı: Özlem duyulan isimler

Beşiktaş taraftarları eski ve yeni yıldızları karşılaştırdı: Özlem duyulan isimler

Beşiktaş taraftarlarından eski ve yeni futbolcuları karşılaştırmalarını istedik. Sonuçlar, taraftarların geçmişe olan özlemlerini ortaya koydu. Özellikle Ricardo Quaresma ve Mario Gomez gibi eski yıldızlara duyulan bağlılık dikkat çekti. Çoğu taraftar, eski futbolcuların takımla özdeşleştiğini ve efsane olduklarını vurguladı.

07.04.2025 16:55
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Haberler.com olarak Beşiktaş taraftarlarına futbolcu tercihlerine dair bir soru sorduk. Eski futbolcularla yeni oyuncuları karşılaştırarak, hangisinin daha iyi olduğu konusunda taraftarların görüşlerini aldık. Sorularımıza verilen yanıtlar, Beşiktaş taraftarlarının geçmişe olan özlemlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beşiktaş taraftarları eski ve yeni yıldızları karşılaştırdı: Özlem duyulan isimler

TARAFTARLAR ESKİYE ÖZLEM DUYUYOR

Beşiktaş'ın geçmişteki efsane oyuncularına olan özlem, yapılan anketin sonuçlarına da yansıdı. Eski futbolcularla yeni futbolcular arasında yapılan karşılaştırmalarda çoğunlukla eski isimler tercih edildi. Özellikle eski Türk futbolunun büyük yıldızlarına olan hayranlık, taraftarların beyanatlarında sıkça dile getirildi.

Svensson mı, Andreas Beck mi?

Beşiktaş taraftarları, "Svensson mı, Andreas Beck mi?" sorusuna geçmişteki isteklerini yansıtarak cevap verdi. Andreas Beck'in sağ bekteki etkili performansı hala hafızalardan silinmiş değil.

Gedson mu, Atiba mı?

"Gedson mu, Atiba mı?" sorusunda ise birçok taraftar, Atiba'yı Beşiktaş'a kattığı değerler nedeniyle eski futbolcuların başında tercih etti.

Rafa Silva mı, Quaresma mı?

"Rafa Silva mı, Quaresma mı?" sorusu ise taraftarları derin düşüncelere sevk etti. Çoğu kişi Ricardo Quaresma'yı tercih etti. Quaresma'nın Beşiktaş'a kattığı benzersiz yetenekleri, özgün tarzı ve efsaneleşmiş golleri, eski futbolcuya olan bağlılığın güçlü bir simgesi olarak görülüyor. Taraftarlar, Quaresma'nın Beşiktaş için bir efsane olduğunu vurguladı.

Fabri mi, Mert mi?

"Fabri mi, Mert mi?" sorusuna ise bir çok kişi Fabri'nin dönemindeki güven verici performansını hatırlayarak, eski kaleciyi tercih etti.

Mario Gomez mi, Immobile mi?

Bir diğer karşılaştırma ise "Mario Gomez mi, Immobile mi?" sorusuyla geldi. Beşiktaş taraftarları, Mario Gomez'in 2015-2016 sezonundaki müthiş gol performansına olan hayranlıklarını dile getirerek, "Eyşan" ifadesiyle Gomez'i bir başka efsane olarak kabul ettiklerini belirttiler. Bunun yanı sıra, birçok kişi Mario Gomez'in Beşiktaş tarihindeki en önemli santrforlardan biri olduğunu ifade etti.

Beşiktaş taraftarları eski ve yeni yıldızları karşılaştırdı: Özlem duyulan isimler

TARAFTARLARIN DUYGUSAL TEPKİLERİ

Taraftarlar, özellikle Quaresma ve Mario Gomez karşılaştırmalarında derin bir iç çekerek eskiye olan özlemlerini dile getirdi. Eski futbolcuların takımla özdeşleştiğini, yıldızlaştığını ve takım ruhunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Beşiktaşlılar, günümüzdeki oyuncularda bu duyguyu yeterince bulamadıklarını belirtti.

SONUÇ: ESKİ YILDIZLAR HALA HAFIZALARDA

Beşiktaş taraftarlarının çoğunluğu, eski futbolcuların takım için taşıdığı efsanevi kimliği hala yaşatıyor. Taraftarlar, yeni oyuncularda bu özlemleri giderecek bir etki görmekte zorlanıyor. Bu durum, Beşiktaş futbolunun geçmişindeki altın çağlara duyulan özlemin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Mario Gomez, Rafa Silva, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarları eski ve yeni yıldızları karşılaştırdı: Özlem duyulan isimler - Son Dakika

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