Beşiktaş Taraftarları Fenerbahçe Derbisini Tribünden İzleyecek

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Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan 2 bin 100 Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla derbide 2 bin 79 siyah-beyazlı taraftar, takımlarını destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından otobüslerle Kadıköy'e hareket etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribünlere girdi. - İSTANBUL