Beşiktaş, taraftarlarıyla buluştu - Son Dakika
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Beşiktaş, taraftarlarıyla buluştu

Beşiktaş, taraftarlarıyla buluştu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, ikinci maç öncesinde taraftarlarıyla bir araya geldi. Antrenmanda Engelliler Haftası kapsamında taraftarlara çikolata ve baklava takdim edildi. Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç, şampiyonluk için taraftarların desteğine inandığını belirtti. Ayrıca, Beşiktaş'ın bedensel engelli vatandaşlar için altyapı planları olduğu ve bu sporun hayatlarına dokunduğunu vurguladı.

16.05.2024 15:17
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci maç öncesinde taraftarlarıyla buluştu.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda Engelliler Haftası kapsamında taraftarlarıyla bir araya gelen siyah-beyazlılara, çikolata ve baklava takdim edildi.

Yarı finalde Galatasaray'ı eledikten sonra final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Göksel Çelik'i 77-66 yenerek 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 18 Mayıs Cumartesi saat 15.00'te rakibini Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek.

Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç, şampiyonluk için yalnızca bir engelin kaldığını, bunu aşmak için de cumartesi günü taraftarların salonu dolduracaklarına inandığını söyledi.

Taraftarlarla takımın bir araya gelmesini istediklerini vurgulayan Kılıç, "Bu hafta Engelliler Haftası. Bütün sporcuların taraftar desteğini hissetmesini istedik. Özellikle engelli bireylerin bu sporu takip etmesi, bu sporun farkında olması bizim için çok kıymetli. Biz onların evlerinden dışarı çıkmalarını istiyoruz. Onların toplumun bir bireyi olduğunu herkese göstermelerini istiyoruz. Bu antrenman da bir vesile oldu, bize katılmalarını istedik. Sağ olsunlar bizi de mutlu ettiler." diye konuştu.

Bedensel engelli vatandaşlar için 12-18 yaş arasını kapsayan altyapı planları olduğunu da belirten Kılıç, şunları kaydetti:

" Türkiye'de bu spor için bir altyapı yok. Bununla ilgili bir altyapı kurmak istedik 'Engeller bizi durduramaz' sloganıyla bir kampanya başlattık. 12-18 yaş arasında fiziksel engeli olan bireyleri eleme usulü altyapımıza alacağız. Amacımız insanların hayatlarına dokunmak. Spor onları çok değiştiriyor. Ekonomik anlamda gelire sahip oluyorlar, kimseye ihtiyaç duymuyorlar. Kadın sporcularımız var, evli ve çocuk sahibiler. Toplumda normal bir birey konumundalar. Bu çizgileri aşabilmek için spor önemli bir nokta. Biz de Beşiktaş olarak birilerinin hayatlarını değiştirmek için öncülük ediyoruz."

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Menajeri Erdem Göksel de Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın olimpiyat ruhunu ve paralimpik olimpiyatlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, "Türkiye'de profesyonel kulüpler içinde ilk kez Beşiktaş engelliler takımı kurdu. Engelli bir spor adamı olarak şunu söylemeliyim, engelli sporunu bilen, paralimpik oyunlarını iyi takip eden, olimpiyat ruhunu ve önemini iyi bilen bir başkana sahibiz. Hasan Arat'a, engelli bir spor adamı olarak teşekkür ediyorum. Mutluyuz, gururluyuz. Beşiktaş camiasına bu başarıyı vermekten dolayı mutluyuz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaan Dalay: "Bu çocuklar destan yazıyorlar"

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Kaan Dalay ise takımın çok iyi mücadele ettiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bu çocuklar tarih yazıyor. Kimsenin şans vermediği Beşiktaş şu anda finalde ve seride 1-0 önde. Bizden çok daha fazla bütçeye sahip olan Galatasaray'ı 2-0'la geçtik, Fenerbahçe'yi ilk maçta yendik. Bu çocuklar destan yazıyorlar. İnanıyorum ki cumartesi günü şampiyonluğu kazanacağız, taraftarlarımıza ve Hasan Arat başkanımıza armağan edeceğiz. En büyük Beşiktaş."

Kaynak: AA

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