Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Alanyaspor'dan bonservisiyle renklerine bağladı

Transferde tempoyu yükselten Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle renklerine bağladı.

YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TAYFUR'UN KARNESİ

Tayfur Bingöl geçen sezon Beşiktaş ile 29 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.