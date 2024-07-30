Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, sağ bek oyuncusu Tayfur Bingöl'ü Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübüne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 17 resmi maçta görev alırken, fileleri bir kez havalandırdı.
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