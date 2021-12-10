Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine aldığı son isim ise herkesi şaşırttı.

HOCA ADAYLARINDAN BİRİ DE CHERCHESOV

Fanatik'in Sport-Express'ten aktardığı habere göre, Stanislav Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi gündemde. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktör konusundaki listesinde Cherchesov da yer alıyor.

SON OLARAK RUSYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine 2004'te Avusturya'da Kufstein ve hemen sonrasında Wacker Tirol ile başlayan 58 yaşındaki teknik adam, 2007'de Spartak Moskova'nın başına geçerek ülkesine dönmüştü. Sonrasında Sochi, Terek, Amkar, Dinamo Moskova ve Polonya ekibi Legia Varşova'yı çalıştıran Cherchesov, son olarak 2016-21 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın başında yer almıştı.