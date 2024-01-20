Beşiktaş\'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 4-0 yenildikleri Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SORUMLULUK BENİM"

Maça değinen Santos, "İlk 10 dakikada gol yedik. Bunu yememeliydik. Golü yedikten sonra tepkimiz iyi oldu. En az 5-6 fırsat bulduk ama bir şekilde değerlendiremedik. İkinci yarıya bu şekilde başladık. Demir Ege'nin sarı kartı olduğu için oyundan çıkardım. İkinci yarıda da iyi bir şekilde birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk ama bunu yapamadık. Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım. Kötü yaptığımız çok şey vardı. Çok kısa zamanda bir maçımız daha var. Ona hazırlanmak zorundayız. Başımızı dik tutmak zorundayız çünkü salı günü çok önemli bir maçımız var. Başımızı dik tutarak devam etmek zorundayız" dedi.

"YÖNETİM ÇÖZÜM BULACAK"

Takımdaki sakat futbolcular hakkında konuşan Portekizli antrenör, "Önemli oyuncularımız sakatlandı, önemli oyuncularımız şu anda bizimle değil. Yönetimle görüşüyoruz süreci. Onlar illa ki buna çözüm bulacak. Ama önemli olan mesele Alex son maçlarda yoktu, takım iyi oynuyordu. Amir son maçta yoktu. Takım yine iyi performans gösterdi. Ama bu maçta istediklerimizi, daha önceden yaptıklarınızı sahaya yansıtamadık. Bunları konuşmak zorundayız. Bugün eksik neredeydi bunu konuşacağız. Şu anda buradaki gruba odaklanmak zorundayız" dedi.