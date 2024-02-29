Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Aboubakar kendini yüzde yüz Beşiktaş'a ait hissediyor." - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Aboubakar kendini yüzde yüz Beşiktaş'a ait hissediyor."

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Aboubakar kendini yüzde yüz Beşiktaş'a ait hissediyor.

29.02.2024 14:44  Güncelleme: 14:48
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Aboubakar kendini yüzde yüz Beşiktaş'a ait hissediyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: 'Aboubakar kendini yüzde yüz Beşiktaş'a ait hissediyor.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Aboubakar kendini yüzde yüz Beşiktaş'a ait hissediyor." - Son Dakika
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