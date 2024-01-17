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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Türkiye Kupası'nda daha iyiye gitmeliyiz - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Türkiye Kupası'nda daha iyiye gitmeliyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalmalarının mutluluğunu yaşadığını ancak daha iyi performans için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Santos, takımın ofansif olarak daha hızlı aksiyonlar yapması gerektiğini ve oyuncuların takım halinde oynamayı öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Santos, Beşiktaş'ın her zaman gol atması gerektiğini ve savunmayı biraz daha önde kurmaları gerektiğini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Türkiye Kupası\'nda daha iyiye gitmeliyiz
17.01.2024 - 00:13,
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduğunu ancak çok çalışarak daha iyiye gitmeleri gerektiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

İlk yarıda çok kötü bir oyun oynadıklarını dile getiren Santos, "Ofansif olarak fazla şans bulamadık. Hep kısa ve geriye oynadık ve rakibe çok oynama fırsatı verdik. Bunun olma sebeplerinden biri de Arda Turan'ın çok iyi takım ortaya çıkarması. Eyüpspor çok iyi bir takım. Ama bundan bizim de payımız var. Rakibe oynama fırsatı verdik. Oyunu ele geçirmelerine izin verdik. İlk yarıda gol yememek de önemliydi. Ama ikinci yarıda daha önde oynadık. İlk yarıdaki fırsatları rakibe vermedik. Ofansif olarak daha hızlı aksiyonlarda bulunduk. Daha iyi gittik rakip kaleye, bu sebeple hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sadece 4 gün idman yaptık takımla, çok fazla beraber olamadık. Cumartesi yine maçımız var. Çalışmak zorundayız, iyiye götürmemiz gereken çok şey var. Sürekli çalışarak daha iyiye gitmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların takım halinde oynamayı öğrenmesi lazım"

Tecrübeli teknik adam, çok çalışmaları gerektiğine de vurgu yaparak, "Gelişmemiz lazım. Kazanmak her zaman önemli. Takıma özgüven geliyor. Oyuncular yaptıkları işe inanıyordu. Bu çok iyi bir sinyal. Oyuncularım şu an uğraşıyor, kendilerine gelen özgüvenle. Ama çok çalışmamız lazım. Burada en önemli konu bireysellikten ziyade kolektif şekilde ileri gitmek, takım olarak gelişmek. Oyuncuların takım halinde oynamayı öğrenmesi ve buna devam etmesi lazım" şeklinde konuştu.

"2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz"

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Fernando Santos, "Bu konuları yönetimle hep konuşuyoruz. 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. İyi oyuncular getireceğiz buraya. Yönetimle konuşup bu süreci yönlendireceğiz. Benim için oyuncuların çabaları önemli. Mesela bugün Tayfur'un bugün girdikten sora ne yaptığı önemli. Ben daha çok buradaki oyunculara odaklanıyorum" diye konuştu.

"Harika bir taraftarımız var"

69 yaşındaki teknik direktör, taraftarın futbolcuları desteklemesi gerektiğini belirterek, "Harika bir taraftarımız var. Onları da bugün için tebrik ediyorum. Onlar bizim 12. oyuncumuz ve onlar olmadan maç kazanmak çok zor. Bazı oyuncularımın özgüvene ihtiyaçları var. Ben her oyuncuma güveniyorum. O yüzden onları desteklemelerini taraftarımdan bekliyorum" dedi.

"Beşiktaş gibi bir takım her zaman gol atmalı"

Portekizli çalıştırıcı, savunmayı biraz daha önde kurmaları gerektiğini söyledi. Santos, "Futbolda savunma çok önemli. Beşiktaş gibi bir takım her zaman gol atmalı. Beşiktaş gibi büyük takımlar az gol yiyip, çok gol atarlar ve defans hattının her zaman çok güçlü olması lazım hücum hattının da. Gol yemedik ama savunma hattını geride kuruyoruz. Bunu çözmeliyiz. Savunmayı biraz daha önde kurmalıyız. Bunu düzeltmemiz lazım. Ama gol yemeden bu maçları bitirmek önemli" cümlelerine yer verdi.

"Elimizden geleni yapıp savaşacağız"

Türkiye Kupası'nın kendileri için önemine de değinen Fernando Santos, "Beşiktaş girdiği her kulvarda zafere oynaması gereken bir takım. Kupada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp savaşacağız, ligde ve kupada daha iyi olmak için çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Türkiye Kupası'nda daha iyiye gitmeliyiz - Son Dakika


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