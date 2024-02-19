Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçında 4 değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, geçtiğimiz hafta deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Kayserispor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor. Bu zorlu müsabakaya siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Kayserispor müsabakasının 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı.
Santos; Worrall, Zaynutdinov, Amartey ve Muleka'nın yerine, Colley, Masuaku, Al-Musrati ve Rashica'ya görev verdi.
Ayrıca sakatlıktan dönen Salih Uçan, Svensson ve Ghezzal da maç kadrosunda yer aldı. Tayyip Talha Sanuç ile Umut Meraş ise Teknik Direktör Fernando Santos'un kararı gereği kadroya giremedi.
Kartal, Konyaspor müsabakasına şu 11'le çıktı:
"Mert Günok - Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku - Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun - Semih Kılıçsoy
Muçi ve Musrati ilk kez Tüpraş Stadyumu'nda sahada
Siyah-beyazlıların yeni transferleri Ernest Muçi ile Al-Musrati ilk kez Tüpraş Stadyumu çimlerine ayak bastı. Muçi, geride kalan haftada Kayserispor deplasmanında 90 dakika forma giyerken, Musrati ise oyuna sonradan dahil olmuş ve 24 dakika süre almıştı.
Al-Musrati, bunun yanında Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk defa Beşiktaş formasını da 11'de giymiş oldu.
Aboubakar 72 gün sonra maç kadrosunda
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, tam 72 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. 25 Aralık 2023 tarihinde kadro dışı bırakıldığı açıklanan daha sonra ise Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ve burada sol uyluğundan sakatlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'a karşı kulübede görev bekledi.
Aboubakar, son olarak 9 Aralık 2023 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybedilen maçta forma giymişti.
Masuaku 56 günün ardından 11'e döndü
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku da 56 günün ardından 11'de şans buldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'yla, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Masuaku, son olarak 25 Aralık 2023 tarihinde siyah-beyazlı takımın deplasmanda 2-1 galip geldiği Hatayspor müsabakasında sahada yer almıştı. - İSTANBUL
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