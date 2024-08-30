Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bonckhorst, taraftarların davetiyle tekrar sahaya çıkarak üçlü çektirdi - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bonckhorst, taraftarların davetiyle tekrar sahaya çıkarak üçlü çektirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bonckhorst, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasının ardından soyunma odasına girmesine rağmen siyah-beyazlı taraftarların davetiyle tekrar sahaya çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi.

30.08.2024 00:41
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bonckhorst, maç sonu soyunma odasına girmesine rağmen siyah-beyazlı taraftarların davetiyle tekrara sahaya çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1'lik skorla mağlup ederek turnuvada boy göstermeye hak kazandı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bonckhorst, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı ve Luganolu oyuncuları tebrik ettikten sonra soyunma odasına gitti. Tüpraş Stadyumu kuzey alt tribününde bir grup Beşiktaş taraftarı stadyumu terk etmeyerek teknik direktör van Bonckhorst'u tekrar sahaya çağırdı. Teknik direktör Giovanni van Bonckhorst ve yarımcısı Serdar Topraktepe, bir süre sonra sahaya tekrar çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi ve soyunma odasına gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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