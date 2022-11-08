Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin yıldız ismini gözüne kestirdi! Bonservis ödemeden transfer etmek için temaslar başladı

Valerien Ismael sonrası Beşiktaş'ta göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş, transfer hamleleri için girişimlerine başladı. Deneyimli hocanın ilk hedefinde ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğu öne sürüldü.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc için harekete geçti. Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek orta saha için sarı-lacivertlilerin nasıl bir aksiyon olacağı merak konusu oldu.

TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

İstanbul'da mutlu olduğu belirtilen Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda, Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi.