Valerien Ismael sonrası Beşiktaş'ta göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş, transfer hamleleri için girişimlerine başladı. Deneyimli hocanın ilk hedefinde ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc için harekete geçti. Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek orta saha için sarı-lacivertlilerin nasıl bir aksiyon olacağı merak konusu oldu.
İstanbul'da mutlu olduğu belirtilen Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda, Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin yıldız ismini gözüne kestirdi! Bonservis ödemeden transfer etmek için temaslar başladı - Son Dakika