Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 19 Yaş Altı Takımı ile buluştu - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 19 Yaş Altı Takımı ile buluştu

29.04.2022 23:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 19 Yaş Altı Takımı ile buluştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulübün 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile iftarda bir araya geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulübün 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile iftarda bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen iftar öncesinde Ismael, futbol altyapı ve tüm branşlar spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, futbol akademisi gençlik gelişim teknik sorumlusu Mehmet Ekşi ile 19 Yaş Altı Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin katılımlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

Üç saat süren toplantıda 19 Yaş Altı Akademi Takımı ile A takımın entegrasyonu ve oyuncu geçişi hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu. Teknik direktörümüz Ismael ayrıca oyun anlayışından kesitlerin yer aldığı videoyu toplantıdakilerle paylaştı.

Toplantının ardından Fırat Fidan, Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael, Mehmet Ekşi ile Serdar Topraktepe iftar yemeğine geçerek burada 19 Yaş Altı Akademi Takımı sporcuları, teknik ekibi ve hizmetli personeliyle buluştu. İftar yemeğinde Beşiktaş Futbol Akademi'sinden yetişen A takım futbolcuları Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ile Emre Bilgin de yer aldılar.

İftarda genç futbolculara hitaben bir konuşma yapan Fransız teknik adam, herkesin A takım için hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu seviyede ben de bulundum. Neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Son oynadığınız maçı izledim ve sizi iyi buldum. Gelecek dönemde A takımda başka genç oyuncular da yer alacak." ifadelerini kullandı.

İftar yemeği çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Valerien Ismael, Beşiktaş, Futbol, İftar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 19 Yaş Altı Takımı ile buluştu - Son Dakika


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