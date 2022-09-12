Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan Valerien Ismael, henüz gol yemeyen turuncu-lacivertlilere ilki yaşatacaklarını belirtti.
Başakşehir'in gol yememesinin hatırlatılması üzerine Ismael, "Başakşehir gol yemedi ama gol atacak bir takım varsa, o da Beşiktaş'tır." ifadelerini kullandı.
Tribünlerin tıklım tıklım dolu olmasına da değinen Ismael, "Taraftarın önünde oynamak, gücü hissetmek önemli. Bu iç saha gücü, oyunu değiştirebilecek bir şey." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız - Son Dakika