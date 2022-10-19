Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi

19.10.2022 13:57
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kaptan Josef de Souza ile özel olarak görüştü ve Brezilya futbolcunun performansını artırmasını istedi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, sakatlıktan sonra görev aldığı karşılaşmalarda istikrarsız bir tablo çizen Josef de Souza'yı uyardı.

Avusturya kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk 4 maçını kaçıran sambacı daha sonra 7. haftadan sonra ilk 11'deki yerine dönerken performansı beklentilerin altında kaldı.

"ÇALIŞMAN ŞART"

Bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan Brezilyalı futbolcudan daha tempolu olmasını isteyen Ismael'in, "Takımın kaptanı olarak daha hırslı bir performans göstermen gerekiyor. Sakatlıktan yeni kurtuldun ama biraz daha çalışman ve takıma daha çok katkı yapman şart" dediği öğrenildi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi - Son Dakika


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