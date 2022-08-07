Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Her şey şu anda yüzde 100 değil. Önemli olan bu dönemde puanlar kazanmak ve öz güvene sahip olmak. Daha erken gol atmalıydık ama son 2 maçta iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Biraz sabır göstermek gerekiyor" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ismael, geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu belirterek, "Maç sonundaki durum mantalitemizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftara bu atmosfer için teşekkür ediyorum, bu maçı hep beraber kazandık. İlk maç zor geçti. İlk maçlarda nerede olduğunuzu görürsünüz. Geliştireceğimiz yerler var. Hafta hafta daha iyi olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve Alanyaspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

"TRANSFER KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"Deneyimli çalıştırıcı, Welinton ve Josef'in sakatlıklarının oyun planlarında değişik yapmalarına neden olduğunu belirterek, "Transfer çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Transfer sezonu devam ediyor. Daha vaktimiz devam ediyor. Geliştirmemiz gereken yerler var. Bazı kilit oyunculardan mahrum olunca işler karışıyor" şeklinde konuştu."ÖNEMLİ OLAN BU DÖNEMDE PUANLAR KAZANMAK"Siyah-beyazlı ekibin yüzde 100 hazır olmadığının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Geçen hafta Sampdoria maçında fırsatlar bulduk. 34 kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Her şey şu anda yüzde 100 değil. Önemli olan bu dönemde puanlar kazanmak ve öz güvene sahip olmak. Daha erken gol atmalıydık ama son 2 maçta iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Biraz sabır göstermek gerekiyor. Farklı zamanlarda farklı oyuncular aramıza katıldı. Örneğin Saiss'in bizimle 3'üncü haftası. Bugün tecrübesiyle oynadı. Maç maç hafta hafta daha da güçleneceğiz" ifadelerini kullandı.WELINTON KONUSUWelinton'ın olası transferi konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak ise Ismael şunları söyledi: "Welinton konusunda yorum yapmak istemiyorum. Sakatlığı nedeniyle bizim için büyük bir kayıp. Sampdoria maçında iyi bir stoper hattımız olduğu izlenimi de verdi.""DEĞİŞTİRMEK GEREKİRSE DEĞİŞTİRİRİZ"

Valerien Ismael, son olarak oyun sistemini sık sık değiştirebileceğini vurgulayarak, "Üçlü sistemi biliyoruz, bu konuda iyi bilgilerimiz var. Maçı kazandıracak hamlelere karşı hep esnek olduğumu söylemiştim. 3-4-3 ya da 4-3-3 konusunda esnekliğimiz devam edecek. Bir şeyleri değiştirmek gerekirse değiştiririz" sözlerini noktaladı.