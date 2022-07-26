Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İspanya kampını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İspanya kampını değerlendirdi Açıklaması

26.07.2022 23:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İspanya kampını değerlendirdi Açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İspanya kampında ağır çalışmalar yaptıklarını ve oyuncularının yorulduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İspanya kampında ağır çalışmalar yaptıklarını ve oyuncularının yorulduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Deportivo Alaves'e 2-1 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ismael, "Gördüğünüz gibi yorgunuz. İkinci kamp futbolcularımız için zor geçti diyebilirim. Tempomuz, ritmimiz değişti. Çok sıcaktı, akşam idmanları yapmak zorunda kaldık. 4,5 haftalık bir sürecin sonunda bunu hissetmek normaldir. Futbolcularımızı da entegre ediyoruz. Saiss ve Emrecan, bugün süre aldı. Henüz bu dengeyi kuramadık. Bu dengeyi kurmak zor. Savunmada eksiklerimiz oluştu. Avusturya kampından sonra yaşadığımız eksikler dengemizin bozulmasına yol açtı. Kamp ağır geçti ama yarın eve dönüyor olmak futbolcularımızı biraz rahatlatacaktır." diye konuştu.

İspanya'da Wolverhampton Wanderers ve Deportivo Alaves gibi hazır takımlarla oynadıklarını aktaran Ismael, "Futbolcularımızı üst seviyeye çıkarmak için bu maçlara ihtiyacımız vardı. Bunu yaparken iyi takımlarla oynamamız gerekti. Üçüncü haftada 5. maçı oynadık. Futbolcularımıza fazlasıyla yükleme yaptık. Sezon başı tam da budur. Bu şekilde tüm sezona hazırlanırsınız. 6 hafta sürecek hazırlığı tüm sezona yaymanız gerekir. Bazı anlarda tabii ki yorgunluğu kabul etmeniz lazım, bu da normal. Sezon başındayız, doğru yoldayız. Cumartesi bir maçımız daha var, sonrasında Kayserispor maçına hazırlanmak için bir hafta daha vaktimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke ihtiyaç duyduklarını ve çalışmalarını bu yönde yaptıklarını söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Bununla ilgili Ceyhun Bey'le çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda hafta hafta gideceğiz. Öncelikle eksiklerimizi tamamlayıp futbolcularımızı aynı seviyeye getirmemiz gerekiyor. Montero ve Atiba'nın sakatlıkları var. Onların takıma dönmesi gerekiyor. Futbolcularımızı yüzde yüz yaptıktan ve kadro derinliğini tam anlamıyla gördükten sonra daha net değerlendirme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın savunmada eksikleri olduğunu söyleyen Ismael, Kayserispor maçına hazır çıkacaklarını belirterek, "Takımımız hazır olacak. Planımız bu. Saiss ve Emrecan'ı takıma monte etmeye çalışıyoruz. Umut da bugün eksiklerimizden biriydi. Savunma hattında eksiklerimiz var. Sabretmemiz lazım, çok acele etmeye gerek yok. Futbolcularımıza tüm sezon ihtiyacımız var. Hazır olacağız, tüm enerjimizle sahaya çıkacağız. Zor ve tempolu kamp oldu. Üç haftada 2 kamp yaptık. Bizim istediğimiz de buydu, futbolcularımız da istediğimiz zindelik seviyesine ulaşıyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İspanya kampını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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