Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü

16.10.2022 22:50

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor ile 2-2 berabere biten mücadeleden sonra açıklamalar yaptı. Tribünlerin istifa çağrısı sorulan Ismael, "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum." dedi. Bu cevap sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini topladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael maç sonu açıklamalarda bulunurken tribünlerin istifa çağrısına da yanıt verdi.

"TÜRKÇE BİLMİYORUM"

İstifa tezahüratlarına ilişkin konuşan Ismael, "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Ismael'in bu sözleri sosyal medyada Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Valerien Ismael'in açıklamasının devamı şöyle:

"BU HATALAR İŞİN PARÇASI"

"Yüzde 60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için sona ana kadar her şeyi yaptık.

"GHEZZAL'IN SAKATLIĞINI KÖTÜ HİSSETTİM"

Hatalar yaptığımız için gol yedik. Hataların olduğu ortamda da galip gelmek beklenemez. Rachid Ghezzal için pazartesi gününü beklememiz gerek. Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz. Sakatlığını kötü hissettim, umarım kötü değildir."

YORUMLAR
500
Nihat Kahveci canlı yayında Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı! İşte benzettiği yemek Nihat Kahveci canlı yayında Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı! İşte benzettiği yemek Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana

Valerien Ismael, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu
23:54 Nihat Kahveci canlı yayında Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı! İşte benzettiği yemek
23:17 Trabzonspor teknik direktörü Avcı'dan Beşiktaş'a bomba gönderme: Ceket çıktığında ben de konuşurum
23:05 Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:16 Ünlü oyuncu Demiray Erül, 84 yaşında hayatını kaybetti
22:04 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 00:30:25. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement