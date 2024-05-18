Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kazanamadığımız için üzgünüz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kazanamadığımız için üzgünüz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kazanamadığımız için üzgünüz

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile berabere kaldığı maçın ardından konuşan teknik sorumlu Halim Okta, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirtti. Okta, Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası finalini kazanmak istediklerini ve sakatlıkları bulunan Ghezzal ve Muleka'yı yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

18.05.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okta, "İlk yarıda top bizde kaldı ama mağlup bitirdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle tempomuzu arttırdık. Basit goller yedik. Böyle goller yemememiz gerekirdi. Hakem Cihan Aydın, tempoyu yükseltmek istediğimiz anlarda Hataysporlu oyuncuların zaman geçirmesine izin verdi. Son dakikalarda gelen penaltı golüyle berabere bitirdik. Kazanamadığımız için üzgünüz." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta yapacakları Türkiye Kupası finaline ilişkin de konuşan Halim Okta, "Kupayı kazanmak istiyoruz. Büyük bir takımız. O maçı mutlaka kazanacağız. Tüm hazırlıklarımızı bunun üzerine yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okta, sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'yı kupa finaline yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kazanamadığımız için üzgünüz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
20:23 Mardin’de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
19:39 Halil Umut Meler de alıştı artık Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 00:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kazanamadığımız için üzgünüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement