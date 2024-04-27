Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: '10 Kişi Oynamamıza Rağmen İyi Mücadele Ettik' - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: '10 Kişi Oynamamıza Rağmen İyi Mücadele Ettik'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: \'10 Kişi Oynamamıza Rağmen İyi Mücadele Ettik\'

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maçta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, takımının 10 kişi oynamasına rağmen iyi mücadele ettiğini söyledi. Topraktepe, oyuncularının karakter koyduğu için teşekkür etti ve hakem Volkan Bayarslan'ın Fenerbahçe'ye yönelik takdir haklarını kullandığını iddia etti.

27.04.2024 21:55
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, derbide uzun bir süre 10 kişi oynamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Topraktepe, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin maça baskılı başlayacağını tahmin ettiklerini belirten Serdar Topraktepe, "İlk 20 dakikadan sonra geçiş oyunlarıyla oyunu öne taşıyacaktık. Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kart oyun planlarımızı değiştirdi. Mecburen farklı bir oyuna gittik. 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarıda oyunu bırakmayan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım izledik. İkili mücadelelerde iyiydik. Bu da Beşiktaş'ın karakterinde var. Tüm oyuncularıma karakter koydukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Topraktepe, Semih Kılıçsoy'un sol açıkta görev yapmasıyla ilgili bir soruyu, "Semih ile maçtan önce konuştum. Kanatta oynamak istediğini söyledi. Devre arasında Muleka ile yer değiştirebileceğimi de söyledim. Orada oynamak istediğini söylediği için değiştirmedim." şeklinde yanıtladı.

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'a da eleştiride bulunan Serdar Topraktepe, 10 kişi kalmalarına rağmen takdir haklarının büyük bölümünün Fenerbahçe'den yana kullanıldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: '10 Kişi Oynamamıza Rağmen İyi Mücadele Ettik' - Son Dakika
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