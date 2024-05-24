Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Beşiktaş Kulübü ve Trabzonspor Kulübü de çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

24.05.2024 15:50
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nün 23.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü antrenörü Serdar Topraktepe'nin aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü'nün 23.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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