Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, kötü geçen bir sezonun ardından Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Topraktepe, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Topraktepe, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla ilgili duygularını paylaşırken, Beşiktaş'ın şampiyonluğu kovalayan bir takım olduğunu ve kupayı taraftarlarına armağan etmek istediklerini belirtti. Ayrıca, takımdaki eksik futbolcular ve kaptan Necip Uysal hakkında da konuşan Topraktepe, oyuncuların maçta oynamak istediğini ve Necip'in takımda olmasının rahatlatıcı olduğunu ifade etti.

22.05.2024 19:37
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, kötü geçen bir sezonun ardından Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur"

Sözlerine Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla ilgili duygularını paylaşarak başlayan Topraktepe, "Beşiktaş'ta beraber çalışma imkanı bulduğum her zaman saygı duyduğum ve sevdiğim bir büyüğüm. Futbolda yarın seyir zevki yüksek, tamamen futbolun konuşulduğu, herkesin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluğu kovalayan bir takım ama bu sezon sıkıntılı bir dönem geçirdik. Kupada finale çıktık. Bu kupayı biz de taraftarımıza ufak da olsa armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz. Final maçları farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçının ambiyansı farklıydı. Şimdi hoca olarak oyuncularımla bu maçın analizini yaptık. İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Parçası olduğunuz camianın teknik direktörü olmak anlatılmaz"

Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası kazandığını hatırlatan Serdar Toprektepe, "Oyunculuk farklı ama hocalık boyutu, parçası olduğunuz camianın teknik direktörü olmak anlatılmaz. Hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygu olacağına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

"Bütün futbolcularımız oynamak istiyor"

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu, takımdaki eksik futbolcu olup olmadığıyla alakalı gelen bir soruyu, "Bütün futbolcularımız oynamak istiyor. Ufak problemi olanlar var ama herkesin hem fikir olduğu bir şey var, yarınki maçta ne olursa olsun oynamak istiyorlar. Biz de ona göre karar vereceğiz" diye cevaplandırdı.

"Necip'in takımımızda olması çok rahatlatıcı bir şey"

Kaptan Necip Uysal'ın, Beşiktaş için çok fedakar bir oyuncu olduğuna da dikkat çeken Topraktepe, "Kaptanın her zaman ne olursa olsun ben oynamam dediği bir günü görmedim. Takım içinde birlik beraberliği sağlayan, çok önemli bir faktör. Necip'in takımımızda olması çok rahatlatıcı bir şey" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika
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