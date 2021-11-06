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Beşiktaş-Trabzonspor - Son Dakika

Beşiktaş-Trabzonspor

06.11.2021 18:01
Beşiktaş-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç SezertamğBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal,...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertamğ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Spor Toto Süper Lig, Erkan Özdamar, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Trabzonspor - Son Dakika Spor


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