Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, minyatür kalede yapılan pas ve şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.
Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.
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