Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.