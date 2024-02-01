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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

01.02.2024 14:07
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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