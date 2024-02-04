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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için stadyuma geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için stadyuma geldi

Beşiktaş, Trabzonspor maçı için stadyuma geldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, otobüsle stadyuma giriş yaptı.

04.02.2024 17:37
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayıp, kampa giren siyah-beyazlılar tesislerden çıktı. Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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