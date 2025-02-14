Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanı Başkanı Serdal Adalı da takip etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL