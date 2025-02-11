Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, yoğun kar yağışlı altında yapıldı.
Siyah-beyazlı futbolcular 1 saat 45 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo, takımla ilk antrenmanına çıkarken geçici transfer sözleşmesi sonlandırılarak siyah-beyazlılara geri dönen Amir Hadziahmetovic de çalışmada yer aldı.
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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