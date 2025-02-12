Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.