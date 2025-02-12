Beşiktaş Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yoğun kar yağışı altında yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL