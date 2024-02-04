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Beşiktaş-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Beşiktaş-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Beşiktaş-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Semih Kılıçsoy'un attığı golle Beşiktaş öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

04.02.2024 20:01
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Amartey, Gedson Fernandes, Rashica, Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

Gol: Dk. 44 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 38 Umut Meraş (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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