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Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trabzonspor\'u 1-0 mağlup etti

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş, 44'üncü dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı.

04.02.2024 19:55
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Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, 44'üncü dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı. Süper Lig'de geçtiğimiz 3 haftada Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, rakip ağları son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında havalandırmıştı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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