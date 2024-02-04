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Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trabzonspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle galibiyete ulaştı.

04.02.2024 19:58
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

42. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Visca'nın içeri doldurduğu topta Denswil'in ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

44. dakikada Semih'in ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Fernando Santos

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

Yedekler: Taha Tepe, Fernandez, Fountas, Kerem Şen, Bakic, Oğuzhan Yılmaz, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Engin, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Semih Kılıçsoy (dk. 44) (Beşiktaş)

Sarı kart: Umut Meraş (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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