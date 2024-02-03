 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Trabzonspor\'u konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, ligdeki son 3 maçında galibiyet alamadı. Trabzonspor ise son 3 müsabakada mağlup oldu. Beşiktaş'ta 6 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.

03.02.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

Altı futbolcu kadroda yer almayacak

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

Beş oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Sahasındaki son 5 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Arda Kardeşler, Trabzonspor, Beşiktaş, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 09:34:36. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement