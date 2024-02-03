Beşiktaş, Trabzonspor\'u konuk edecek

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

Altı futbolcu kadroda yer almayacak

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

Beş oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Sahasındaki son 5 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.