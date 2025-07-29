Beşiktaş Transferde Gelişmeler - Son Dakika
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Beşiktaş Transferde Gelişmeler

29.07.2025 14:10
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi ve sosyal medya endişeleri ile gündemde.

BEŞİKTAŞ transfer döneminde takımdan gidenler ve gelecek olan oyuncular kadar kadrodaki futbolcuların sosyal medya kullanımları ile de dikkat çekiyor.

Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi gündemde. İddialara göre Beşiktaş, Rus kulübüyle 20 milyon Euro garanti ve 5 milyon Euro bonusa dayalı toplam 25 milyon Euro'luk teklif için prensipte anlaşmaya vardı. Gedson'un bonservisinin yüzde 50'si Benfica'da bulunduğu için bu miktarın yarısı Portekiz kulübüne gidecek.

Bakhtiyor Zaynutdinov ise Beşiktaş'tan ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, Kazak futbolcunun Dinamo Moskova'ya transferi için 2,8 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Zaynutdinov, 2023 yazında 4,5 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı. Oyuncunun yeni kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı açıklandı.

Beşiktaş'ın savunma hattına takviye yapmayı planladığı, İspanyol Marca gazetesinde yer alan bir haberde öne sürüldü. Habere göre siyah-beyazlı ekip, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz durumda olan sağ bek Luis Perez ile ilgileniyor. Beşiktaş cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'nın Shakhtar Donetsk maçında taraftardan gelen tepki sonrası morali bozuldu. Kosovalı futbolcunun, yaşadığı hayal kırıklığının ardından takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü. Yeni transfer Tammy Abraham ile maç içinde yaşadığı tartışmanın ardından yönetime "Bana kulüp bulun" dediği iddia edildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in de Rashica için "gönderilebilir" raporu verdiği basına yansıdı. Oyuncunun kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

ORTA SAHA VE HÜCUM HATTINA TAKVİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, orta sahaya takviye için Premier Lig ekibi West Ham'da forma giyen Arjantinli Guido Rodriguez ile ilgileniyor. İddialara göre siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başladı ve West Ham ile temas kurdu. 31 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtiliyor.

Hücum hattına bir takviye daha planlayan Beşiktaş'ın, Ciro Immobile'nin takımdan ayrılması ve Tammy Abraham'ın transferinin ardından Artem Dovbyk'i listesine aldığı iddia edildi. İtalyan basınına göre siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Dovbyk için nabız yokluyor.

SOSYAL MEDYA YOLUYLA MESAJ...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Keny Arroyo da ayrılık iddialarının merkezinde. Oyuncunun, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımlarını silmesi dikkat çekerken, yaptığı "Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir…" paylaşımı gündem oldu. Geride kalan yarım sezonda sadece 12 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Arroyo, formadaki 10 numarasını yeni transfer Orkun Kökçü'ye devretmişti. Kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken genç oyuncu Arroyo sosyal medya hesaplarını kapattı. Siyah-beyazlı kulüp 'Dijital zorbalığa hayır' paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA

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