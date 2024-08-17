Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Beşiktaş, yeni transferler ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile taraftarıyla ilk kez Dolmabahçe'de buluşacak.

17.08.2024 09:16
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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