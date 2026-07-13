Beşiktaş, Trossard Transferinde Son Aşamada

BEŞİKTAŞ'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan yarın sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Resmi imzaların atılmasının ardından Leandro Trossard, aynı gün saat 20.30'da İstanbul'a gelecek.