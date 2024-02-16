Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren idmana siyah-beyazlı ekip, ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı.
Siyah-beyazlı oyuncular çift kale taktik maçın ardından antrenmanın son bölümünde duran top çalışmaları yaptı.
Beşiktaş çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi antrenmanını sürdürdü - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
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