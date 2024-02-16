Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi antrenmanını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi antrenmanını sürdürdü

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi antrenmanını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maç öncesi antrenmanını Tüpraş Stadı'nda sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda siyah-beyazlı ekip, ısınma koşuları, pas çalışmaları ve duran top çalışmaları yaptı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

16.02.2024 18:21
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren idmana siyah-beyazlı ekip, ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı.

Siyah-beyazlı oyuncular çift kale taktik maçın ardından antrenmanın son bölümünde duran top çalışmaları yaptı.

Beşiktaş çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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