Beşiktaş Türkiye Kupası'na veda etti

(İSTANBUL)- Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, evinde Göztepe ile karşılaştı. Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, Romulo Cardoso'nun 38. dakika 79. dakikada penaltıdan ve 81. dakikalarda geldi. Beşiktaş 'ın tek golü de 30. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Beşiktaş 36. dakikada Tayyip Talha Sanuç 'un kırmızı kart görerek oyundan çıkmasıyla maçın kalan kısmını 10 kişi oynadı.

Göztepe bu galibiyetle yarı finalde Trabzonspor ile mücadele edecek.