Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor

Beşiktaş, Türkiye Kupası\'nda Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'de kötü bir sezon geçirmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, 23 Mayıs'ta Trabzonspor ile oynayacağı final maçında 11. kez kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe ise hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde etme peşinde.

21.05.2024 11:03
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Trendyol Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda etti.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise finale yükselerek 2023-2024 sezonunu kupayla kapatma umudunu sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu organizasyonda 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Beşiktaş, kupayı müzesine götürerek sıkıntılı geçen sezonda taraftarına kupa sevinci yaşatmayı amaçlayacak.

Hedef 11. şampiyonluk

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Kara Kartal" 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

6 kez ikincilikle yetindi

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17. finaline çıkacak.

Kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 6 defa ise ikincilikle yetindi. Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002'de finale yükselmesine rağmen kupayı kazanamadı.

Serdar Topraktepe, teknik adam olarak da kazanmanın peşinde

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, futbolculuğunun ardından teknik adam olarak da Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacak.

Topraktepe, futbolculuk kariyerinde siyah-beyazlı ekiple 1997-1998 sezonunda kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi halinde hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde etmiş olacak.

Trabzonspor'a karşı 5. finaline çıkacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile 4 kez rakip oldu.

Siyah-beyazlı takım, kupada 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da bordo-mavili ekibe karşı şampiyonluk mücadelesi verdi.

Beşiktaş, 1974-1975 sezonunda iki maç üzerinden oynanan finalde ilk müsabakadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen rövanşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. "Kara Kartal", 1989-1990'da ise finalde Karadeniz temsilcisini 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Trabzonspor ise 1976-1977'de iki maç üzerinden yapılan finalde (0-0, 1-0) ve 1983-1984'te uzatmalarda (2-0) Beşiktaş'a üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika

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