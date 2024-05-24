Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı törenle aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı törenle aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 11. kez bu organizasyonda zafere ulaştı. Kupa töreninde Trabzonspor oyuncuları madalyalarını alırken, Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip hem madalyalarını hem de kupayı aldı. Maçın oyuncusu ise Salih Uçan seçildi.

24.05.2024 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı törenle aldı

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, müsabakanın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 11. kez bu organizasyonda zafere ulaştı.

Mücadelenin ardından kupa töreni de gerçekleştirildi. Saha ortasında kurulan platforma ilk olarak ikinci olan Trabzonspor geldi. Bordo-mavili oyuncular ve teknik ekibe madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip hem madalyalarını hem de kupayı almak için platforma çıktı. Önce madalyalarını alan siyah-beyazlılarda Türkiye Kupası da kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya kalktı.

Ayrıca maçın oyuncusu da siyah-beyazlıların başarılı orta sahası Salih Uçan seçildi.

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı törenle aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
01:06 Serdar Topraktepe’den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik
00:41 ABD’ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk’ı da şaşırttı ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
00:21 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC, spot Ethereum ETF’lerine onay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
23:51 Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail’i hem de ülkesini eleştirdi Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail'i hem de ülkesini eleştirdi
23:03 Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 02:03:46. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı törenle aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement