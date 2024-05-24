Spor

- Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı törenle aldı

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, müsabakanın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 11. kez bu organizasyonda zafere ulaştı.

Mücadelenin ardından kupa töreni de gerçekleştirildi. Saha ortasında kurulan platforma ilk olarak ikinci olan Trabzonspor geldi. Bordo-mavili oyuncular ve teknik ekibe madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip hem madalyalarını hem de kupayı almak için platforma çıktı. Önce madalyalarını alan siyah-beyazlılarda Türkiye Kupası da kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya kalktı.

Ayrıca maçın oyuncusu da siyah-beyazlıların başarılı orta sahası Salih Uçan seçildi.