Beşiktaş Twente Maçına Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş Twente Maçına Hazır

Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı, bazı oyuncular idmanda yoktu.

29.01.2025 11:46
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Twente müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

Beşiktaş'ta gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour ile transfer görüşmeleri yapan Jean Onana idmanda yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Emirhan Topçu ve Jonas Svensson ise antrenmana katıldı.

Siyah-beyazlı takım, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Münster şehrine hareket edecek. Ardından karayoluyla maçın oynanacağı Enschede şehrine geçecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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