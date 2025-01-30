Beşiktaş Twente'ye Konuk Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Twente'ye Konuk Oluyor

Beşiktaş Twente\'ye Konuk Oluyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile de Grolsch Veste Stadı'nda kader maçına çıkacak.

30.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Hollanda temsilcisi Twente'nin iç saha maçlarını oynadığı de Grolsch Veste Stadı, bu sezon ikinci kez Türk takımlarının mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Arke Stadı olarak bilinen ancak 2008'deki sponsorluk anlaşmasının ardından de Grolsch Veste adını alan stadyumda, siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi'ndeki kaderi belli olacak.

Beşiktaş, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmanın sonucuna göre ya play-off turuna yükselecek ya da organizasyona veda edecek.

De Grolsch Veste Stadı, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente- Fenerbahçe maçına da ev sahipliği yaptı. Karşılaşma, atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

1998 yılında açıldı

Hollanda'nın Enschede kentinde yer alan de Grolsch Veste Stadı, 1998 yılında açıldı.

Twente Üniversitesi'nin yakınındaki İş ve Bilim Parkı'na inşa edilen stat, 30 bin 205 seyirci kapasitesine sahip.

Stadyumda ilk maç, 10 Mayıs 1998'de Twente ile PSV arasında oynandı. Twente, söz konusu lig müsabakasını 3-0 kazandı.

De Grolsch Veste Stadı'nda 2017 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finali oynandı. Hollanda, bu maçta Danimarka'yı 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Kapasite arttırma çalışmaları sırasında 2 işçi hayatını kaybetti

De Grolsch Veste Stadı'nın 2011 yılındaki kapasite arttırma çalışmaları sırasında üzücü bir kaza yaşandı.

Çatının çökmesi nedeniyle 7 Temmuz'da 2 işçi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Kazadan yaklaşık bir yıl sonra hayatını kaybedenlerin anısına bir anıt açıldı.

Alınan galibiyetler Fenerbahçe'den

Türk temsilcileri, de Grolsch Veste Stadı'nda Twente ile 4 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Bursaspor'un oynadığı bu maçların 1'ini Twente kazandı, 1'i ise beraberlikle sonuçlandı.

Diğer 2 müsabakada ise sarı-lacivertli ekip, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kaynak: AA

Hollanda, Beşiktaş, Twente, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Twente'ye Konuk Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Twente'ye Konuk Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.