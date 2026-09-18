Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi\'nde Marsilya\'yı Dolmabahçe\'de 4-1 mağlup etti

Olympique Marsilya ile tarihinde üçüncü kez karşılaşan Beşiktaş, evinde rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, evinde Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Rakibiyle tarihinde üçüncü kez karşılaşan siyah-beyazlılar, ikinci galibiyetini elde etti. İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de 2-1 galip geldi.